Papillons de nuit 2012 : Le dimanche en famille

Symbolisée par les présences de Zaz, Coeur de Pirate, Jacques Dutronc ou encore Eddy Mitchell, ces deux dernières années, la dernière journée du festival "Papillons de Nuits" 2012, ne dérogera pas à la dynamique instaurée par les organisateurs. Tour à tour, Nolwenn Leroy, Thomas Dutronc ou encore Julien Clerc vont se succéder sur les scènes de Saint Laurent de Cuves.

"Des petits airs de Francofolies"

"Plus Rock", depuis sa création, l'évènement prend cette année, un vrai virage dans sa programmation avec la présence de ces artistes que certains trouvent " trop commerciaux". On dira plutôt "populaire". Oui, c'est bel et bien, le grand public que les organisateurs ont décidé de cibler en invitant, Nolwenn Leroy, l'une des chanteuses françaises les plus en vue en 2011 grâce à son album Bretonne.

Un côté populaire symbolisé de la même manière par Thomas Dutronc, très en vue dans les médias grâce au succès de son deuxième album "Silence on tourne". Enfin, que dire de Julien Clerc, probablement l'un des chanteurs les plus appréciés de sa génération. Qui ne connait pas Ma préference ou Femmes...je vous aime?

Clairement, le dimanche sera la journée "Populaire" des papillons et c'est pas plus mal...

