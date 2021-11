Foot (DH) - Dufour des PTT Caen : "On reste fragiles"

On vous imagine frustré après la défaite concédée contre Equeurdreville, dimanche 11 mars (2-1)…

Il nous a manqué cinq minutes puisqu'on a encaissé le premier but à la 86ème minute et le deuxième à la 90ème. On est un peu déçus parce qu'on avait l'occasion de prendre la troisième place. On avait fait le plus dur en ouvrant le score. Derrière, sur deux faits de jeu – une erreur du gardien et un pénalty litigieux – on s'incline. Ce n'est pas de la malchance, c'est un manque d'expérience dans la gestion du match.

L'objectif sur la fin de saison, c'est d'accrocher le podium ?

L'objectif dans un premier temps est toujours de se maintenir. Jusqu'à la neuvième place, on n'est pas à l'abri. Imaginons que les quatre bas-normands de CFA 2 descendent. Ce serait vraiment le pire des scénarios, mais ça peut arriver parce que Flers, Granville, Deauville et Mondeville ne sont pas maintenus. Cela ferait boule de neige et il y aurait beaucoup plus de descentes de la DH à la DSR. On va essayer d'aller chercher rapidement les 60 points, qui, je pense, suffiront pour le maintien, puis de jouer les trouble-fêtes.

Comment expliquez-vous l'irrégularité de vos résultats ?

J'ai une équipe de qualité mais très jeune en termes de vécu et de nombre de matchs à ce niveau-là. Plus on joue de matchs à un certain niveau, plus on est capable de gérer les fins de matchs et les contextes un peu plus difficiles. Il y a beaucoup de matchs qui se jouent à peu de choses. On est un petit peu irréguliers en raison d'un manque de maturité. On reste fragiles.