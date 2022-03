Tendance Sports : L'intégrale foot du week-end !

Pour cause d’intempéries, la Ligue de Basse-Normandie n'avait maintenu que les rencontres de DH et de DSR ce week-end. Retrouvez Alain Deslandes (U17 St-Lô National), Marius Musina (US Granville, DH) en interview ainsi que l'intégralité des résultats du week-end !