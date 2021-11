C'est au centre des congrès de 10h à 17h : plus de 3 000 offres d'emploi saisonnier y seront présentées, dont plusieurs dizaines à l'étranger, une possibilité qui attire de plus en plus.

Ecoutez ci-dessous Marie Viou, organisatrice de l'événement.

A noter que d'autres journées sont organisées dans tout le département du Calvados, comme à Vire demain, à Ouistreham et Lisieux le 28 mars, à Touques le 23 mars et à Falaise le 5 avril.