Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du lundi 15 octobre

Bélier

Beaucoup de petits désordres nécessiteront un discours clair afin de remettre de l'ordre où il en manque. Par quel bout commencer.

Taureau

Vous pourrez être fier de vous. Petites récompenses à propos d'un travail un peu complexe. La sentence est tombée. 20 /20 NE PEUT PAS MIEUX FAIRE.

Gémeaux

Beaucoup d'inspiration aujourd'hui. Vous gagnerez un temps fou. Tout vous apparait simple et limpide. D'autres missions vous attendent. Vous êtes déjà dans les starting blocs.

Cancer

Vous redoutez l'histoire d'un amour qui finit mal. Ne plus être amoureux et ne plus vivre. Vous avez le cœur serré. Il y a des moments durs et insupportables.

Lion

Vous pourriez aujourd'hui tomber sous le charme d'un regard, des yeux clairs, souriants. Presque quelque chose de théâtral.

Vierge

Un peu révolutionnaire. Déjà créateur, vous révolutionnerez la création en laissant une place pour l'improvisation. Vous êtes un laboratoire expérimental permanent.

Balance

Vous n'aurez aucune crainte de vous montrer. Enfin vous êtes fier de vous. Vous vous sentez à l'aise. Vous êtes libre. Tout est juste et parfait.

Scorpion

Peut-être à la recherche d'un nouvel écrin ! achat immobilier, déménagement ? nécessité d'un nouveau cadre de vie. Tout vous parait usé et obsolète.

Sagittaire

Evitez aujourd'hui de vous imaginer en pilote de légende dans un bolide. Vos grandes heures automobiles pourraient vous conduire au tribunal. Les points tombent comme les feuilles de l'automne.

Capricorne

Envie d'investir dans du solide. On pourrait vous le reprocher. Vous avez le besoin de vous poser, de certitudes avec une petite touche de luxe. Vous ne vous y attendiez guère.

Verseau

Foire d'empoigne aujourd'hui autour d'un projet. Soyez un bon stratège. La partie adverse manque d'argument et fonctionne en courtisan. QUE DU VENT

Poissons

Fin de journée allant vers l'apaisement. Quelques rixes de début de journée ressemblant à une tempête dans un verre d'eau. Tout ça pour ça !