Idées loisirs Normandie : Week-end du 10 et 11 mars

Ce soir, c'est soirée Twin ! Rendez-vous à la Bazoge dans le sud Manche pour découvrir un live 100% féminin avec Mary, Liza et le duo French White Shades. Début du concert à 21h30.



Le 8e Festival International du Cirque de l’Orne se tient ce week-end à Montilly-sur-Noireau. Soirée de prestige à 20 h 45 et spectacle également dimanche à 15h. Vous avez pu gagner vos places sur Tendance Ouest.





Ce matin, rencontres du bout du monde à l'espace Tandem de Caen. Au programme : films, diaporamas, expos, conférences, rencontres et intermèdes musicaux pour vous faire voyager. C'est à partir de 10h, entrées de 6 à 8 euros.





Vente à thème à la communauté Emmaüs de Tailleville aujourd'hui de 9h30 à 12h de de 14h à 17h.Vous trouverez de nombreux tapis et tout pour la décoration de la maison. Votre aide permettra d'accueillir une cinquantaine de compagnons et compagnes.



Le Colonel Reyel est en concert ce soir à Lisieux. C'est au parc des expositions à 20h.



Après un album aux sonorités rock et une tournée très électrique en groupe, Cali revient à la rencontre du public dans un cadre acoustique pour un spectacle sobre et dépouillé. Il sera donc ce soir à la Luciole d'Alençon accompagné de Fabrice Mauss. Vous avez pu gagner vos places avec Tendance Ouest. C'est à partir de 22h.





Jusqu'à lundi, c'est le Salon de l'Habitat, Déco et Jardin à Caen. Eco-construction, Décoration, jardinage, chauffage économie d'énergie au programme. Entrée à 4€ au Parc Expo.





Tout ce week-end, foire aux plantes et aux arbres à L'Aigle. Horticulteurs, arbres fruitiers, pépiniéristes, outillage de jardin... C'est place Boislandry en centre ville de l'Aogle.





Ce soir concert au El Camino à Caen avec les groupes Exyl et Nyxtone à 21h.





Ce week-end , retrouvez l’Eco Salon au Hall des expositions d’Argentan pour sa 6ème édition. Ateliers, Tables Rondes, Conférences, démonstrations seront organisées. On retrouvera bien sûr de nombreux exposants, plus d'une centaine ! C'est de 10h à 19h et c'est GRATUIT. Plus d'infos sur tendanceouest.com





Ce soir, La salle des fêtes de Carolles prendra des allures celtiques avec un

REPAS IRLANDAIS organisé pour la Saint-Patrick par les associations Carol’in et V.V.V. Cette soirée conviviale sera animée par le célèbre groupe«*LES* *PIEDS AU PLANCHER* ». C'est à partir de 19h30.







Concert jazz ce soir au théâtre de Coutances. Dick Annegarn, Eric Löhrer

et Didier Malherbe joueront à 20h.





Dans le cadre du Forum de l'emploi et des métiers de Bayeux qui s'est déroulé jeudi et vendredi, le Lycée ARCISSE de Caumont continue son opérations portes ouvertes. C'est ce matin de 9h à 13h. Vous y découvrirez : les locaux de l’internat, la restauration scolaire, la section européenne ou de langue orientale, l’apprentissage, la formation continue des adultes et les filières post-bac.





Tout ce week-end, c'est la 11e édition du Trophée de la Reine Mathilde, compétition internationale de patinage synchronisé à la Patinoire Caen la Mer. Elle réunira environ 640 patineurs répartis sur 20 clubs et 44 équipes.



Le théâtre Foz à Caen vous propose un spectacle de marionnettes. Ca s 'appelle « j'ai grandi ici » et c'est à 11h.



Ultra Vomit est ce soir en concert à Caen au Cargö. Du gros son métal avec un univers enfantin dans lequel tous les styles (Hard, heavy, Death, Hardcore, Black, Punk, Country, Chanson) sont passés à la moulinette d'un rock parodique à la manière de véritables "Inconnus du Métal". C'est à 20h30.







Le Festival les Demoiselles en campagne continue ce soir à l'Espace Culturel de Lessay ! Pour la 7ème fois, l'Association Chauffer dans la Noirceur met les femmes à l'honneur. A 16h, débat sur le féminisme, à partir de 19h venez profiter des concerts et toute la journée vous pourrez voir une expo. Plus d'infos sur tendanceouest.com



Ca va bouger bouger (oui 2 fois!) demain soir à Cherbourg ! Dans la grande halle de la Cité de la Mer les Magic System viendront mettre le feu. Vous avez pu gagner vos places sur Tendance Ouest. Ca commencera à 18h.





Cet après-midi à Argentan, une rencontre autour de la BD est organisée. Jérôme Lereculey et Olivier Martin, actuellement en résidence d'auteur dans le Cadre du Relais Culturel Régional échangeront avec vous sur leur parcours, leur métier de dessinateur de bandes dessinées, leurs oeuvres...Ce sera aussi une occasion pour eux de dessiner devant vous. RDV à 14h30 à l'auditorium de la Médiathèque de la CDC du Pays d'Argentan.





Le groupe THE INSPECTOR CLUZO, 2 français d'envergure internationale, est de passage au Normandy à Saint Lô. Ambiance groove funky, guitare hard-rock et énergie punk, accompagnés en plus de « The FB's Horns », une section cuivre pour délivrer un concert encore plus énergique, qui vous fera danser toute la soirée ! RDV à 20h30.







Le festival ribambelle continue à Blainville sur Orne avec du théâtre jeunesse avec la pièce Roudoudou. Lise et Lison portent un regard amusé sur la vie quotidienne d'une famille de dix enfants et d'un papa quelque peu débordé. Par la Cie Théâtre du Champ Exquis. Représentation demain à 11h et 16h.



Enfin ne manquez pas la grande parade des étalons cet après midi dès 14h30 au Haras du Pin.

Au programme: présentation des étalons montés, à l'obstacle, attelés, course, sport, loisir, trait...