Hors Normandie. Nouveau hit pour Synapson "Build me Up"

Synapson a cartonné ces derniers mois avec Hide away, extrait de leur album "Super 8". Le duo français présente maintenant "Build me up", toujours avec la chanteuse Holly. Un titre qui se révèle être la "suite" directe de "Hide away", ce qu'on découvre grâce au clip! Pour rappel, voici le clip de "Hide away":

En effet, le petit part II écrit au début de la vidéo de "Build me up" nous informe qu'elle est en lien direct avec la précédente. On y retrouve donc l'actrice Dre Davis (Pretty Little Liars) qui pétait complètement les plombs dans "Hide Away" et qui se jetait littéralement sur tout ce qui bouge, prise de folie. Avec le clip "Build me up", nous voyons cette fois la scène à travers les yeux de la jeune femme, ce qui nous aide à comprendre ce clip déjanté et loufoque!

Synapson ne sera pas en concert prochainement en Normandie, vous pourrez les voir à l'Olympia à Paris samedi 6 octobre 2018 ou dans le cadre du festival Bebop au Mans samedi 10 novembre 2018.