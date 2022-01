Hors Normandie. John Legend annonce son premier album de Noël

L'album "A Legendary Christmas" comprendra six titres originaux ainsi que huit grands classiques des fêtes, dont "What Christmas Means to Me", sur lequel figurera Stevie Wonder à l'harmonica, et "Have Yourself a Merry Little Christmas", qu'il chante en duo avec Esperanza Spalding.

C'est sur Twitter que John Legend a partagé l'info ainsi qu'une vidéo de présentation de l'album et des coulisses de la genèse de l'album.

This winter, get ready for A Legendary Christmas! I have a brand new Christmas album coming out accompanied by #ALegendaryChristmas Tour! Sign up for pre-sale TODAY only and pre-sale begins tomorrow at 10AM local time. Full dates & sign up for pre-sale on https://t.co/MZfQeI5fx4 pic.twitter.com/WUtaF9eoyd — John Legend (@johnlegend) 1 octobre 2018

Voici le track listing:

1. "What Christmas Means to Me" (feat. Stevie Wonder on harmonica)

2. "Silver Bells"

3. "Have Yourself a Merry Little Christmas" (feat. Esperanza Spalding)

4. "No Place Like Home"

5. "Bring Me Love"

6. "Merry Christmas Baby / Give Love on Christmas Day"

7. "Christmas Time Is Here"

8. "Waiting for Christmas"

9. "Purple Snowflakes"

10. "The Christmas Song (Chestnuts Roasting On An Open Fire)"

11. "Please Come Home for Christmas"

12. "Wrap Me Up in Your Love"

13. "By Christmas Eve"

14. "Merry Merry Christmas"

Le musicien partira en tournée pour promouvoir cet album aux Etats-Unis, il commencera par la Floride le 15 novembre 2018. Les détails de la tournée sont consultables sur www.johnlegend.com/legendaryxmas.

L'album, qui est actuellement proposé en pré-commande, paraîtra en CD et vinyle le 26 octobre 2018.

