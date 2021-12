Le-Havre. Le Havre : un ado appelle les secours pour un faux suicide

Samedi 29 septembre 2018 vers 5 heures, un homme appelle le 17 et le 18. Dans un premier temps, il explique qu'une femme menacerait de sauter par la fenêtre de son immeuble, rue Charles-Romme dans le quartier de Caucriauville au Havre (Seine-Maritime). Dans un second appel, il explique de la femme est passée à l'acte. La police et les pompiers se sont rendus sur place mais rien ne s'était produit.

Identifié grâce au portable

Le numéro de portable a été identifié rapidement. Un homme de 49 ans, le propriétaire de la ligne, a été arrêté. Il a expliqué que le téléphone était en fait utilisé par son fils de 17 ans. Convoqué, ce dernier s'est présenté dimanche 20 septembre 2018 au commissariat central du Havre. Il a été placé en garde à vue. Réclamant un avocat, le jeune homme refuse de parler. Sa garde à vue a été prolongée. Sa voie est en cours d'identification sur les enregistrements des appels du 17 et du 18.