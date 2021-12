Rouen. Hockey sur glace (Magnus) : Rouen s'impose dans la douleur

Le match.

C'est toujours un sans faute du coté des Dragons de Rouen qui enchaînent avec une 5è victoire face aux Ducs d'Angers vendredi 28 septembre 2018 sur leur glace de L'Ile lacroix. Score final 4-2 lors de la 5è journée de Synerglace Ligue Magnus. Et pourtant pour en arriver à cette victoire, les Jaunes et Noirs sont passés par tous les états. Après un premier tiers équilibré, les Rouennais encaissent un premier but angevin sur un lancer peu après la bleus pleine lucarne qui trompe un Matija Pintaric impuissant 1-0. Revenus dans le 2è tiers avec de meilleures intentions, les Normands vont parvenir à égaliser sur un bon déboulé coté droit de Caron qui donne à Deschamps qui lance mais Florian Hardy lâche un rebond qui termine dans la palette de Miklic qui conlut l'égalisation 1-1. A égalité au début du 3è tiers, les joueurs de Fabrice Lhenry vont de nouveau être menés dans ce match sur un but de Guertin à la déviation d'une lancer de Lacroix 2-1.

Dans le dernier tiers

Les Rouennais vont alors passer la surmultipliée et se procurer beaucoup plus d'occasion et parvenir à égaliser sur un caviar de Guttig déposé dans la palette de Chakiachvili pour l'égalisation 2-2. Malgré un powerplay encore inefficace dans cette rencontre, les Dragons vont réussir à inscrire tout de même un but un peu chanceux par Aleardi qui lance de derrière la cage pour un palet qui heurte la botte de Hardy et qui termine sa course au fond des filets 3-2. Obligés de sortir leur gardien pour tenter d'égaliser, les Angevins encaissent un ultime but en cage vide signé Chad Langlais 4-2. Grâce à cette victoire et avec la victoire en prolongations de Grenoble face à Amiens en prolongations, les Rouennais toujours 2è reviennent à un point du leader qui a toujours un match de plus.

Les réactions.

Anthony Guttig (Rouen) : " je fais un bon début de saison, il vaut mieux cela que l'inverse mais le principal est d'être performant pour que l'équipe gagne, apporter ma pierre à l'édifice pour remporter des victoires c'est cela le plus important. "

Fabrice Lhenry (entr. Rouen) : " c'est très mitigé, on a commencé vraiment doucement c'est peut-être à cause des 26 heures de bus que l'on a fait pour aller à Nice, on perdait tous nos duels mais Angers est une équipe vraiment bien construite cette année et tactiquement c'est bien huilé mais notre attitude du premier tiers m'a vraiment dérangée on reste chanceux sur cette victoire. On a attendu d'être derrière au score pour réagir mais je préfère agir que réagir car ça ne marchera pas toujours comme cela. Le but d'Alex est vraiment chanceux, des fois la chance tourne de votre coté mais on le prend quand mème (sourire). "

Prochain match pour les Dragons de Rouen, ce mardi 2 octobre 2018 sur la glace des Scorpions de Mulhouse.

A LIRE AUSSI.

Hockey sur glace (amical): les Dragons de Rouen vainqueurs face aux Ducs d'Angers

Hockey sur glace : Les Dragons de Rouen démarrent bien leur quart de finale

Hockey sur glace : les Dragons de Rouen font le break face aux Ducs d'Angers

Hockey-sur-glace: les Dragons de Rouen font tomber le leader

Hockey-sur-glace: Rouen s'adjuge une nouvelle fois le derby face à Amiens au bout du suspense