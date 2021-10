Rouen. Hockey-sur-glace (Magnus): Rouen recolle à Amiens !

Après une défaite en ouverture 1-0 vendredi 9 mars 2018, les Dragons de Rouen sont parvenus à revenir à 1-1 dans la série des demi-finale de Play-offs en remportant le match 2 sur le score de 2-1 samedi 10 mars 2018 sur l'Ile Lacroix. Le coach des Jaunes et Noirs Fabrice Lhenry voulait que son équipe débute le match comme il a terminé le premier et ce fut chose faite puisque sur la première occasion de la partie, Henry-Corentin Buysse, impérial lors du premier match lâchait un rebond qui tombait dans la palette de Loic Lampérier qui éliminait et envoyait le palet au fond des filets pour le 1-0 après seulement 18 secondes de jeu. Un premier tiers avec une grande intensité de la part des Rouennais qui prenaient d'assaut la cage amiénoise et qui doublait la mise logiquement après 19 minutes de jeu sur un lancer précis de Nicolas Deschamps en pleine lucarne 2-0.

Après la première interruption, les Dragons lâchaient un peu la pression et se faisaient piéger par Anze Kuralt qui prenait son propre rebond pour réduire le score à 2-1 pour le seul but du second tiers temps. Les Gothiques devaient alors pousser dans le 3ème tiers, ce qui permettait aux Rouennais d'avoir quelques occasions sans parvenir à les concrétiser. Une dernière frayeur en toute fin de rencontre pour les joueurs de Fabrice Lhenry qui encaissaient deux pénalités consécutives ce qui amenaient une supériorité numérique à 6 contre 3 pendant une minute mais les Jaunes Noirs tenaient le score et prenaient leur première victoire de la série.

Réaction.

Fabrice Lhenry (entr. Rouen) : " on a fait une très bonne entame de match, c'est ce que j'avais demandé, on baissé en 2ème, Amiens a bien joué dans le 2ème tiers et on a pas su profiter de nos supériorités numériques. Dans le 3ème j'ai aimé l'attitude de l'équipe qui a travaillé vraiment fort et qui s'est sacrifiée. Sur l'ensemble des deux matchs on a fait des belles prestations, demain c'est repos et lundi on se remet à travailler pour aller jouer les deux prochains matchs en terre picarde, les joueurs sont très motivés a l'idée d'aller jouer là bas. J'ai changé Nicolas Ritz avec David Wohlberg, je trouvais que ces derniers temps il y avait moins d'intensité, ça faisait un petit moment que j'avais cette idée et ça nous a sourit au début du match, c'était pour redonner un petit de souffle à ces deux lignes là."

Nicolas Ritz (Rouen): " on a attaqué fort, on ne voulait pas revivre la frustration du premier match face à ce mur amiénois. A 6 contre 3, on monte sur la glace avec Joris et on se souhaite bonne chance il n'y pas grand chose à faire d'autre dans ces conditions là. On a été chercher deux victoires à Angers donc on peut aller chercher deux victoires à Amiens, il faudra leur mettre la tête sous l'eau en allant là bas. Ce n'est pas la même façon de jouer avec Marc-André et Loic, ça ma pris un petit temps d'adaptation mais ça s'est plutôt bien passé.

Les deux équipes se retrouveront pour les matchs 3 et 4 mardi 13 et mercredi 14 mars 2018 au Coliseum d'Amiens.

A LIRE AUSSI.

Hockey sur glace : première défaite des Dragons de Rouen face à Bordeaux

Hockey-sur-glace (Ligue Magnus): les Dragons de Rouen de nouveau devant en finale !

Hockey sur glace: nouvelle victoire pour les Dragons de Rouen face à Nice

Hockey-sur-glace: les Dragons de Rouen sont toujours en vie !

Hockey sur glace (amical): les Dragons de Rouen vainqueurs face aux Ducs d'Angers