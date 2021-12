Vire. Près de deux hectares de végétation en feu à Vire

Peu après minuit, dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 septembre 2018, un feu de végétaux s'est déclaré sur la commune de Vire (Calvados). L'incendie a détruit 1,5 hectares de végétation. Plus de 40 sapeurs-pompiers de Vire et de ses environs sont intervenus sur place, avec six engins d'incendie.

L'incendie stoppé avant les habitations

Grâce à l'intervention rapide des sapeurs pompiers et malgré un vent soutenu, la propagation du feu a été stoppée rapidement, avant qu'elle ne gagne les maisons des habitants se trouvant à proximité. Aucune victime n'est à signaler.