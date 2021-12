Caen. L'Université de Normandie classée dans les meilleures du monde

L'enseignement supérieur en Normandie se porte très bien. L'Université de Normandie vient de faire son entrée dans le classement World University Rankings 2019 du Times Higher Education, un journal domicilié à Londres, spécialisé dans le domaine des études supérieures. Normandie Université occupe la 800e place de ce palmarès classant les 1 250 meilleures universités mondiales.

Accroître la visibilité

"C'est la première fois qu'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche normand entre dans ce prestigieux classement. Cette entrée valide la stratégie collective poursuivie depuis quelques années par les établissements membres de Normandie Université et accroît leur visibilité sur la scène nationale et internationale", exprime l'Université.

Le classement est établi en fonction de plusieurs critères : l'enseignement, la recherche, le transfert de connaissances et les perspectives internationales. Les célèbres universités anglaises d'Oxford et Cambridge sont installées aux deux premières places du classement.

A LIRE AUSSI.

Harvard et les universités américaines dominent encore une fois le classement de Shanghai

Université de Caen Normandie : des effectifs en hausse

Parcoursup: quelques jours pour connaître avant les voeux post-bac

Parcoursup: une nouvelle étape démarre, des inquiétudes persistent

Coup d'envoi des débats sur la réforme de l'accès à l'université à l'Assemblée