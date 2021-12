Montivilliers. Montivilliers se mobilise pour les Virades de l'espoir ce weekend

Avant toute chose une virade c'est festif et sportif ! Bien entendu que les activités proposées lors de cette manifestation ont pour but d'aider les personnes atteintes de la mucoviscidose. Mais avant toute chose ce weekend à Montivilliers représente l'élan de solidarité, la bonne humeur et le partage.

Donner du souffle à celles et ceux qui en manquent

La mucoviscidose est une maladie génétique grave qui touche principalement les voies respiratoires et le système digestif. Les virades ont pour but de récolter des dons qui seront ensuite reversés à la recherche médicale contre la mucoviscidose.

Baptêmes en hélicoptère, course à pied ou encore baptêmes de plongés vont rythmer ces 2 journées Seino-Marines. Toutes les animations se déroulent à proximité du gymnase Christian Gand, la piscine se situe aussi sur cette zone. Au total une centaine de bénévoles sont mobilisés pour l'organisation de cette 8eme édition des virades de Montivilliers. Joëlle Le Gonidec, déléguée territoriale adjointe en Haute Normandie nous évoque ce weekend :

Les animations de Montivilliers sont nombreuses

Début des animations samedi 29 Septembre à 15h et clôture dimanche 30 Septembre à 18h ; notez qu'une grande loterie à lieu dimanche.

Lors du lancement de ce projet à Montivilliers ces journées avaient déjà réuni 11 000€. L'année dernière plus de 50 000€ ont été récoltés lors des Virades de l'espoir ; un chiffre en hausse chaque année qui donne un peu plus d'air aux malades, pourvu que ça dure !

À tout moment il est possible de réaliser un don par internet sur vaincrelamuco.org. Retrouvez tout le programme et informations de ce weekend sur montivilliers.org et la page Facebook Ville de Montivilliers.

