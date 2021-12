Rouen. Appel aux témoignages pour sensibiliser à l'accessibilité universelle

À l'occasion de la première échéance des agendas d'accessibilité programmée (Ad'AP, outils de programmation de mise en accessibilité d'un établissement recevant du public ou d'un service de transport) ce mercredi 26 septembre 2018, APF France handicap se mobilise lors d'une Journée nationale d'actions.

En Seine Maritime, l'association lance une campagne d'alerte et de sensibilisation baptisée "La Normandie en marcheS, la Normandie sans marcheS".

Dénoncer les mauvais exemples et souligner les bons

Avec cette campagne, APF France Handicap souhaite recenser et dénoncer le maximum de situations d'inaccessibilité. "Nous publierons sur une page Facebook dédiée toutes les photos et commentaires que les acteurs de l'association nous enverrons, indique l'association, qui souligne que "comme il existe aussi de nombreux lieux qui ont été rendus accessibles nous valoriserons aussi les bons exemples dont ils nous feront part."

Elle fait donc appel à tous les citoyens, en situation de handicap ou non. Pour témoigner, il faut se rendre sur la page Facebook "La Normandie en marcheS, la Normandie sans marcheS".

Des lois "non respectées"

APF France Handicap rappelle que trois lois sur l'accessibilité ont été votées mais "non respectées depuis plus de 43 ans et des délais supplémentaires accordés". L'association déplore également "l'adoption de la loi ELAN, et notamment de son article 18, qui prévoit une baisse drastique du nombre de logements neufs accessibles".

Elle dit "attendre des actes et une mobilisation sans précédent du gouvernement et des collectivités territoriales pour permettre enfin à tous les citoyens de vivre et de se déplacer librement !"

Tous concernés

APF France Handicap souligne également que la question de l'accessibilité universelle concerne une grande partie de la population, à savoir les personnes âgées, les personnes en situation de handicap qui représenteraient 10 à 15 % de la population d'après l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), les 2,5 millions de poussettes qui circulent chaque jour ainsi que les quelque 700 000 femmes enceintes mais aussi les usagers des transports avec des bagages, les cyclistes ou encore les livreurs.