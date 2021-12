Rouen. Près de Rouen, il agresse sa compagne pour une affaire de mobilier

En 20 ans de concubinage, la vie commune du couple, qui a quatre enfants, s'est dégradée progressivement jusqu'à la mise en garde à vue du prévenu, âgé de 48 ans, pour un délit précédent. Placé en contrôle judiciaire, il devait respecter les obligations qui lui étaient faites, notamment celle de ne pas entrer en contact avec sa concubine. Mais il ne respecte pas cette injonction et se rend régulièrement chez elle. Elle l'héberge volontiers, ne voulant pas le laisser à la rue.

L'audience du jeudi 20 septembre 2018 devant le tribunal correctionnel de Rouen doit donc statuer pour réexaminer cette affaire, associée à un nouveau délit dont le prévenu se rend coupable le samedi 21 avril 2018. Ce jour-là, les policiers interviennent au domicile de la victime à Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime). Ayant le projet d'acheter du mobilier, il ne retrouve pas l'argent commun qu'il avait laissé au domicile et accuse sa compagne de l'avoir dépensé. Son caractère emporté et violent reprend.

Il récidive

Il agresse sa compagne en lui assénant des coups au visage, puis il s'acharne sur le mobilier en le brisant. Il est à nouveau interpellé. Entendue, la plaignante explique qu'elle a utilisé l'argent pour acheter en ligne les meubles, dont ils avaient parlé. Elle ajoute que plusieurs mains courantes ont déjà été déposées pour dénoncer le comportement violent de son compagnon. "Je n'ai pas porté la main sur elle", prétend-il à la barre. Son casier judiciaire affiche 16 condamnations pour violences et outrages. "Il y a récidive de violences avérées", affirme le procureur de la République. La défense assure que "le prévenu ne représente aucun danger pour son entourage". Après délibération, le tribunal le déclare coupable et le condamne à six mois d'emprisonnement avec sursis, assortis d'une mise à l'épreuve de deux ans.