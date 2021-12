Rouen. Près de Rouen, elle maltraitait des enfants d'une crèche

Le jeudi 8 février 2018, une enquête est diligentée à la suite d'une dénonciation de parents de jeunes enfants les ayant confiés à la crèche municipale d'Hautot-sur-Seine (Seine-Maritime). C'est la directrice de l'établissement qui a reçu les doléances des parents, décrivant les agissements d'une employée, âgée de 47 ans. Ils parlent d'une personne anormalement sévère, allant jusqu'à fortement taper les enfants sur les mains, insultant et critiquant les familles devant les petits, et se rendant coupable d'actes d'intimidation et de violences physiques non adaptées au contexte professionnel.

La prévenue est aussi accusée d'un vol de produits d'hygiène appartenant à la crèche. Les collègues de la prévenue sont entendus et tous s'accordent à dire que le comportement de la mise en cause est inacceptable. Elles décrivent, entre autres anomalies, comment la prévenue falsifiait la prise de température des enfants pour obliger les familles à venir les chercher.

Victime d'une cabale

"Je ne reconnais pas les faits qu'on me reproche", dit la prévenue à la barre du tribunal correctionnel de Rouen, lundi 24 septembre 2018, s'estimant victime d'une cabale. À l'issue de la période des faits, du 1er juillet 2017 au 12 octobre 2017, la prévenue fait l'objet d'une suspension d'activité puis d'une exclusion temporaire jusqu'à l'audience, prononcée par le syndicat intercommunal. Pour la partie civile, "la théorie du complot ne peut être retenue", et pour le procureur de la République, la prévenue a fait preuve d'un "comportement inadapté au contact de jeunes enfants". La défense estime de son côté qu'"on ne peut retenir les faits de maltraitance".

À l'issue de ses délibérations, le tribunal relaxe la prévenue des faits de vol mais la condamne, pour le surplus, à une peine amende de 5000 euros assortie d'une interdiction d'activité professionnelle au contact d'enfants mineurs pendant deux ans.