Hors Normandie. DJ Snake s'affiche avec Selena Gomez

Le DJ français a dévoilé sur les réseaux sociaux une photographie le montrant aux côtés de la chanteuse Selena Gomez, qui figurera, avec Cardi B et le chanteur Ozuna, sur son nouveau morceau "Taki Taki", dévoilé le 28 septembre.

Pour faire patienter ses fans, le Français vient de publier sur son compte instagram un cliché sur lequel il figure avec l'interprète de "Back To You". Tous les deux apparaissent habillés de vert au milieu d'une végétation luxuriante. Plus que quelques jours, avant de découvrir ce titre et pourquoi pas son clip.

Quant à la chanteuse Selena Gomez, qui a annoncé faire une pause au niveau des réseaux sociaux, la jeune femme a posté, toujours sur un instagram, une vidéo d'elle en studio en train d'enregistrer un nouvel album. Son dernier opus "Revival" est sorti en 2015.

