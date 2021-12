Caen. Caen : chez Sneackers Lab les vieilles baskets se refont une jeunesse !

Maxime Taunay, jeune entrepreneur caennais, a lancé Le Sneackers Lab, atelier de nettoyage et de customisation de baskets. "L'idée m'est venue au dernier carnaval étudiant. A la fin de la journée, mes baskets n'avaient plus la même couleur... J'ai cherché s'il existait un endroit où les faire nettoyer. Après une étude de marché, j'ai découvert que des boutiques spécialisées dans le nettoyage de baskets existaient dans les grandes villes, j'ai décidé de lancer l'idée à Caen", explique Maxime.

Lave, rénove et customise les baskets

Le Sneackers Lab nettoie, rénove et customise les baskets fatiguées. Le nettoyage se fait à la main, avec des produits adaptés et beaucoup d'huile de coude. Les forfaits nettoyage varient entre 12 et 22 euros et la customisation entre 50 et 150 euros pour une "full customisation". En collaboration avec quatre artistes, Le Sneackers Lab invite ses clients à venir avec le dessin de son choix ou à laisser carte blanche à un des artistes.

Pratique. Le Sneackers Lab, 9 rue Demolombe, 14 000 Caen. Tel : 06.37.33.34.65.

