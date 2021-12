Le-Havre. Un combat de boxe dans les rues du Havre enflamme le web

Des vidéos, en ligne sur Twitter depuis lundi 17 septembre 2018, montrent de jeunes havrais (Seine-Maritime) en train de faire un combat de boxe sur un parking en plein air au Havre.

combats organisé dans des cages, le mec qui crie « mon fric » pause fraîcheur avec une canette😂😂😂

ptn le Havre c'est la meilleure ville de Normandie et personne ne peut dire le contraire pic.twitter.com/Ijg3EmzNj9 — yann (@yann_chicag) September 17, 2018

Pas de réelle violence

La scène s'est produite dans le quartier de Caucriauville. Ce qui intrigue c'est la façon dont se déroule ce combat de boxe. Les jeunes utilisent des gants de boxe, en empruntant des barrières de chantier pour délimiter un ring. La scène filmée ne montre pas de violence particulière. Les deux "boxeurs" sont entourés d'une vingtaine de personnes (des spectateurs). Une scène qui peut surprendre mais qui n'est pas hors la loi. Il ne s'agit pas d'une réelle bagarre.

Nos quartiers ont du talent vraiment c du jamais vu wAllah meilleur story snap😭😭😭 pic.twitter.com/47LnmUNWuA — ?¿ (@Cest_Mrf) September 17, 2018

Des patrouilles de police renforcées

Du côté de la mairie, on ne commente pas et on s'en remet à la police nationale. Et du côté de la police, on réagit. On ne veut pas laisser faire. Il n'y a certes pas de violence mais un trouble de l'ordre public. Des patrouilles vont sillonner le quartier pour que de tels faits ne se reproduisent pas. Les auteurs du combat sont en cours d'identification. Seul aspect juridique : pour avoir participé à une manifestation sportive non déclarée ils risquent une contravention.