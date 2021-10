Deux ressortissantes chinoises volent pour plus de 500 euros dans un magasin à Alençon

Mercredi dernier la police a interpellé deux jeunes femmes, âgées de 25 ans, d’origine chinoise, après un vol à l’étalage dans un supermarché à St-Germain du Corbéis, aux portes d’Alençon.

Elles avaient dérobé des rasoirs et des produits de beauté pour un préjudice de plus de 500 euros ! En situation irrégulière sur le territoire français, au terme de leur garde à vue, ces deux jeunes femmes devraient faire l’objet d’une interdiction de présence en France et reconduite à la frontière.