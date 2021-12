Hors Normandie. Première année, un film sur l'entraide et l'amitié

Aujourd'hui je vous parle du film " Première année " de Thomas Lilti (Hippocrate, Médecin de campagne) avec Vincent Lacoste (Hippocrate, Les beaux gosses, Camille redouble) et William Lebghil (Soda, Le sens de la fête).

Thomas Lilti fait un nouveau film sur un sujet qu'il maîtrise, lui qui est à la base médecin généraliste. Après l'internat dans " hippocrate " et la pratique en milieu rural dans " Médecin de campagne ", le voici qui s'attaque à la base : la première année de fac, la PACES.

Heureusement pour nous spectateurs, c'est la base du film mais pas le sujet principal car nous serions vite largués !

C'est en effet la solidarité et l'amitié qu'on retient dans ce film. Un bizuth et un triplant vont faire front commun pour terrasser ce fameux concours, qui distribue si peu de place pour les futurs médecins.

À cœur vaillant, rien d'impossible, mais que se passe-t-il quand on est plongés non-stop dans une ambiance de compétition et donc de rivalité ? Comment réviser ensemble quand le but est d'être mieux classé que son comparse ? Ses questions, Thomas Lilti sait bien les filmer. J'ai aimé être plongée dans cette complicité, même s'il est compliqué de savoir si la réalité est vraiment comme ça. Mais au final, l'important n'est pas de savoir si le film pourrait être un documentaire. La complicité entre les 2 acteurs principaux rend bien à l'écran et j'ai trouvé le personnage de Benjamin touchant, notamment quand il est avec sa famille.

Première année est un film sympathique, qui plaira à toutes les générations et pas uniquement à ceux ayant fait médecine. C'est à voir en ce moment au cinéma !

