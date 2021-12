Cherbourg. Cherbourg : les premiers salariés de l'usine de pales recrutés

Ils étaient dans une autre vie animateur en centre de loisirs, auxiliaire de vie, mareyeuse, cuisinier, cavalière, technicien en dessin industriel… Les dix-neuf premiers salariés d'LM Wind Power à Cherbourg-en-Cotentin (Manche) vont désormais se consacrer à leur nouvelle activité d'opérateur de production de pales d'éoliennes offshore. "C'est un métier qui n'existe pas en France", souligne Erwan Le Floch, le directeur de l'usine, toujours en construction sur le port, qui les accueille sur le site depuis lundi 10 septembre 2018.

Recrutés sur leurs aptitudes

Ces salariés, embauchés en CDI via un contrat de professionnalisation, ont été engagés non pas sur leur CV, mais par la méthode dite de "recrutement par simulation " : des tests, basés sur les compétences comme le travail en équipe, la rigueur, le respect des consignes… Après avoir réussi cette étape, ils ont passé des entretiens "essentiellement orientés sur la motivation" précise Florence Martinez-Flores, directrice des ressources humaines, qui en dit plus sur le métier :

Florence Martinez-Flores, DRH Impossible de lire le son.

Début de la production en janvier

Tous métiers confondus, une cinquantaine de recrutements a déjà été effectuée. Tous les nouveaux entrants suivent une formation de quatre semaines dans l'usine de Cherbourg, à la fois théorique et pratique, grâce à un morceau de moule déjà sur place. Une seconde étape intervient ensuite pendant trois mois à l'étranger dans les autres usines du groupe en Espagne, au Danemark, en Pologne, voire au Canada, selon le métier. De retour début janvier 2019 pour le démarrage de la production, ils seront alors tutorés par des salariés d'autres sites :

Erwan Le Floch, directeur Impossible de lire le son.

Objectif 550 emplois

Au total, LM Wind Power prévoit d'embaucher une centaine de personnes d'ici la fin de l'année. Le recrutement montera en puissance en 2019 et 2020 pour atteindre, "au rythme de croisière", les 550 emplois. La direction confirme ce chiffre, "car le marché de l'éolien offshore sera en forte croissance ces prochaines années…" contrairement à l'hydrolien. "Il y a parfois un amalgame, car nous sommes voisins de l'usine OpenHydro" reconnaît Erwan Le Floch.

Comment postuler ?

Des postes d'opérateurs de production mais aussi de techniciens de maintenance ou superviseurs de production sont encore à pourvoir. On peut postuler via l'adresse recrutement.cherbourg@lmwindpower.com ou sur le site www.ge.com/fr/carrieres. Les demandeurs d'emploi sont invités à s'adresser à leur conseiller. Quatre demi-journées d'information sont programmées d'ici la fin d'année.