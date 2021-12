Rouen. Hockey sur glace : premier derby pour les Dragons de Rouen

Après une victoire compliquée à domicile, en ouverture de la saison face aux Rapaces de Gap (victoire 3-2), les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) se déplacent, mardi 18 septembre 2018, à Amiens (Somme). C'est le premier derby de cette nouvelle saison de Synerglace Ligue Magnus pour le compte de la deuxième journée.

Des allures de revanche

Si les Rouennais ont remporté dans la difficulté leur première rencontre, du côté amiénois, les choses n'ont pas été plus faciles sur la glace de l'Étoile Noire de Strasbourg puisque les Gothiques ont eu recours aux prolongations pour s'imposer sur le score de 3-2.

Ce premier derby de la saison sonnera donc comme une revanche de la demi-finale de play-off de la saison passée du côté du Coliseum. Les joueurs de Fabrice Lhenry avaient eu énormément de mal à venir à bout de l'équipe picarde en s'imposant finalement quatre matchs à deux.

"Sur le papier ils se sont renforcés inintelligemment, explique le coach des Dragons, Fabrice Lhenry. Ils ont gardé une bonne ossature et ils ont trouvé les profils qui leur manquaient. Ce sera une équipe qui sera encore dans le top 4 cette année c'est sûr. C'est toujours motivant d'aller jouer là-bas, on sait que c'est un derby, il y aura forcément de l'enthousiasme et il en faudra, sinon on prendra une fessée."