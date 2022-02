Rouen. Hockey sur glace (Magnus) : les Dragons remportent une victoire compliquée à Strasbourg

Le match.

On savait que deux jours après de telles émotions, le retour au championnat face à la lanterne rouge du championnat serait compliqué et il le fut avec deux buts rapidement inscrits par les Alsaciens par l'intermédiaire de Paul-Michael Zion et Miha Logar cinq minutes plus tard ce qui précipitera la sortie du gardien Quentin Papillon titulaire pour cette rencontre au profit de l'Habituel Matija Pintaric. Il faudra donc attendre la 29e minute de la rencontre pour voir les Jaunes et Noirs revenir à 2-1 après un but de Joris Bedin pour le seul but de ce deuxième tiers. Dans l'ultime tiers-temps, les Rouennais continuaient leur retour en égalisant en supériorité numérique après un bon mouvement collectif par Alex Aleardi 2-2. Trois minutes plus tard Michel Miklik allaient sortir ses coéquipiers du guêpier dans le quel ils s'étaient fourrés en marquant le but de la victoire 3-2.

Service minimum donc pour les joueurs de Fabrice Lhenry qui rentrent donc maintenant sur les bords de Seine pour rencontrer les Gothiques d'Amiens qui ont perdu face à Chamonix 4-3, ce dimanche 21 octobre 2018.

