Caen. Colore Caen : plus que quelques jours pour les inscriptions

La Colore Caen (Calvados) approche à grands pas ! Le samedi 6 octobre 2018, la Presqu'île va se colorer pour la troisième année ! Les inscriptions sont encore possibles jusqu'au vendredi 28 septembre à 23h59 sur le site de cette course ludique de 5 km (colorecaen.fr).

Où retirer les dossards ?

À noter que le retrait des dossards aura lieu dans les Décathlons Rots et Mondeville le mercredi 26 septembre entre 14 heures et 19 heures, le samedi 29 septembre de 10 heures à 18 heures et sur place le jour J entre 13 heures et 16h30.

Pratique. Samedi 6 octobre. Départ et arrivée sur la Presqu'île de Caen. Village ouvert de 13h à 20h. Premiers départs à 17h.