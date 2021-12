Rouen. Manon Arcangioli s'incline en finale de l'Open de tennis de Rouen

Les finales de l'Open de tennis de Rouen (Seine-Maritime) ont été disputées dimanche 16 septembre 2018 après-midi. Chez les féminines, la Normande de Lillebonne Manon Arcangioli s'est inclinée face à la bulgare Kostova. La Normande a remporté le 1er set : 6/1. Mais la bulgare a remporté le second : 7/5. Et le 3ième : 6/1. Plus tôt dans l'après-midi, en finale homme, Gilles Simon (39èATP) s'est imposé 6-3, 7-5, face à l'Espagnol Jaume Munar.