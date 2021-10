Condé sur Noireau : le travail a repris à Honeywell

Les machines tournent à nouveau à plein ou presque, sur le site de l'équipementier automobile Honeywell à Condé sur Noireau, après que les représentants du personnel ont obtenu des garanties jugées "suffisantes" en matière d'indemnisations pour couvrir les départs forcés liés à la fermeture du site en 2013. Reynald Lecoq, délégué CGT à Honeywell, nous donne plus de détails... (A écouter ci-dessous).



La prochaine réunion entre la direction et les syndicats aura lieu ce lundi 5 mars. Des discussions doivent notamment avoir lieu au sujet de la mise en place de points d'information conseil pour faciliter le reclassement et l'inscription à d'éventuelles formations.