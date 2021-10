Honeywell : la fermeture à Condé-sur-Noireau semble désormais inéluctable

Le constat est à l'échec. Après des semaines de négociations, les élus bas-normands ne sont pas parvenus à convaincre la direction d'Honeywell de présenter ce mardi 15 novembre une alternative fiable pour assurer le maintien du site de production d'équipements automobiles installé à Condé-sur-Noireau dans le Calvados. La direction du groupe n'a ainsi pas respecté son engagement de fournir un cahier des charges pour trouver une autre solution que celle de fermer le site.

Double langage

Pour Pascal Allizard, le maire de Condé-sur-Noireau, "Honeywell n'est pas un partenaire viable", avançant même le terme de "mascarade". Le président de la région Basse-Normandie, Laurent Beauvais a dénoncé de son côté, "le double langage", avec notamment "des interlocuteurs mandatés pour préparer la fermeture du site". Dès 2006, puis à nouveau en 2008, les collectivités locales s'étaient intéressées au cas d'Honeywell, proposant à la direction des aides à la formation ou à l'innovation, pour aider Honeywell à pérenniser le site dans le Calvados.

Future réflexion juridique

"Notre démarche entre dans une nouvelle phase désormais. Fini le temps de la négociation, place à une phase qui revêtira un volet plus juridique", assure Alain Tourret, avocat et conseiller régional. "On ne peut pas accepter qu'une entreprise nous jette dans la misère. C'est insupportable. Ce site de Condé fonctionnait très bien. Ils ont fait en sorte de perdre de l'argent pour fermer l'entreprise condésienne, afin de la délocaliser en Roumanie", ajoute-t-il.

Les représentants d'Honeywell ont fait savoir ce matin que même en trouvant 57 millions d'euros, il y aurait 9 millions d'euros de perte en cas de survie du site à Condé. La fermeture est maintenue pour le 30 juin 2013, alors qu'aucun plan de ré-industrialisation n'est pour l'instant prévu.

Une manifestation à l'appel des élus et des syndicats est fixée à ce samedi 19 novembre à partir de 10h30, devant la mairie de Condé-sur-Noireau.

> Audio : le maire de Condé-sur-Noireau, Pascal Allizard, répond à nos questions.