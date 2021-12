Saint-Lô. Un trésor insolite au musée des beaux-arts de Saint-Lô

24 pièces en or, datant du 17e siècle viennent de rejoindre les collections du musée des beaux-arts de Saint-Lô (Manche)

Un véritable trésor

Quatre pièces avaient été retrouvées par hasard par des promeneurs sur la plage de Donville-les-Bains (Manche), le ministère de la culture diligente ensuite des fouilles discrètes, 20 autres pièces sont alors retrouvées. Nous sommes alors en 2014, après trois ans d'analyses scientifiques et techniques, ces pièces sont espagnoles d'un or pur à 91 % et pèsent 6,75 grammes chacune.

Robert Blaiseau est le directeur du musée des beaux-arts de Saint-Lô (Manche) :

Le ministère de la culture a légué au musée des beaux-arts de Saint-Lô (Manche) ce lot de 24 pièces or espagnoles, un véritable trésor qui sera présenté au public le samedi 15 septembre 2018 dans le cadre des Journées du Patrimoine avec une conférence de Jérôme Jambu, conservateur à la Bibliothèque nationale de France, à 10h30.

Un nouvel écrin au musée des beaux-arts

Ces pièces seront présentées dans un nouvel espace dédié aux trésors monétaires du musée, parmi lesquels une dizaine de pièces datant de la guerre de cent ans, retrouvées dans l'abbaye de la Lucerne (Manche) dans les années 60 et des pièces d'argent datant de Louis XIV, frappées à Saint-Lô (Manche), retrouvées lors de travaux en 1987 à Saint-Lô (Manche).