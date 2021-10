A voir : les sorties cinéma du mercredi 29 février

Voici notre sélection des sorties de la semaine :



*Les infidèles



Comédie française de et avec Jean Dujardin et Gilles Lellouche



L’infidélité masculine et ses nombreuses variations, vues par 7 réalisateurs.





*Oslo, 31 août



Drame norvégien



C’est le dernier jour de l’été et Anders, en fin de cure de désintoxication, se rend en ville le temps d’une journée pour un entretien d’embauche.

L’occasion d’un bilan sur les opportunités manquées, les rêves de jeunesse envolés, et, peut-être, l’espoir d’un nouveau départ…





*Le territoire des loups



Drame d'action américain avec Liam Neeson



John Ottway décide d'aller vivre en Alaska pour laisser derrière lui son PC. Mais l'avion qui l'emmène, lui et d'autres aventuriers , vers ce lieu au grand froid s'écrase à la lisière d'une forêt. Ils sont quelques survivants mais déjà les loups les ont repéré. Loin de tout et de quiconque, il pense que la forêt leur offrira un bon abri mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Pour survivre, il devra donc affronter les prédateurs mais aussi les hommes.

*Extrêmement fort et incroyablement près



Drame américain avec Tom Hanks et Sandra Bullock



Oskar Schell, 11 ans, est un jeune New-Yorkais à l'imagination débordante. Un an après la mort de son père dans les attentats du World Trade Center, le "jour le plus noir", selon l'adolescent, il découvre une clé dans les affaires du défunt. Déterminé à maintenir un lien avec l'homme qui lui a appris à surmonter ses plus grandes angoisses, il se met en tête de trouver la serrure qui correspond à la mystérieuse clé. Tandis qu'il sillonne la ville pour résoudre l'énigme, il croise toutes sortes d'individus qui, chacun à leur façon, sont des survivants. Chemin faisant, il découvre aussi des liens insoupçonnés avec son père qui lui manque terriblement et avec sa mère qui semble si loin de lui, mais aussi avec le monde déconcertant et périlleux qui l'entoure...

Stéphane, le programmateur du cinéma de la plage nous a présenté son coup de coeur en rouge. Découvrez toutes les animations du cinéma de la plage et notamment de nombreuses rencontres avec des réalisateurs de film.



Toutes les infos à retrouver ci-dessous:



"Le cinéma de la plage" 34, avenue de l'Aumesle 50590 HAUTEVILLE SUR MER

Programme complet à retrouver www.cinemadelaplage.fr