A voir : les sorties cinéma du mercredi 18 janvier

*Millénium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes



Thriller policier américain/britannique/suédois/allemand de David Fincher avec Daniel Craig



Mikael Blomkvist, brillant journaliste d’investigation, est engagé par un des plus puissants industriels de Suède, Henrik Vanger, pour enquêter sur la disparition de sa nièce, Harriet, survenue des années auparavant. Vanger est convaincu qu’elle a été assassinée par un membre de sa propre famille.

Aidé de Lisbeth Salander, une jeune femme perturbée qui se méfie de tout le monde, ils suivent la piste de plusieurs meurtres et se retrouvent bientôt plongés au cœur des secrets et des haines familiales, des scandales financiers et des crimes les plus barbares…







*Duch, le maître des forges de l'enfer





Film documentaire franco-cambodgien



Sous le régime Khmer rouge, Kaing Guek Eav, dit Duch, a dirigé la prison M13 pendant 4 ans, avant d'être nommé à la tête du S21, la terrifiante machine à éliminer les opposants au pouvoir en place. Quelque 12280 Cambodgiens y trouvèrent la mort. En juillet 2010, Duch fut le premier dirigeant Khmer à comparaître devant une cour de justice pénale internationale, qui le condamna à 35 ans de prison. Il fit appel du jugement. Alors que Duch attend son nouveau procès, Rithy Panh l'a longuement interrogé et a recueilli sa parole...







*L'amour dure 3 ans



Comédie romantique française de Frédéric Beigbeder avec Louise Bourgoin, Gaspard Proust et Joey Starr





Marc Marronnier, critique littéraire le jour et chroniqueur mondain la nuit, vient de divorcer d’Anne. Il est sûr à présent que l’amour ne dure que 3 ans. Il a même écrit un pamphlet pour le démontrer mais sa rencontre avec Alice va renverser toutes ses certitudes.





