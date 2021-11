Le-Havre. Space Train, Transpod : Le Havre - Paris en 20 minutes !

Paris-Rouen-Le Havre Express (PA.RO.LH.E) est né en 2016. Ces membres fondateurs sont des acteurs de la vie civile : Francine Valetoux (officier de la Marine retraitée, ancienne élue et active dans plusieurs associations), Fabrice Tourres (chef d'entreprise et administrateur CPME) et Michel Segain (président de l'Union maritime et portuaire). L'association estime que la ligne à grande vitesse (LGV) entre Paris et la Normandie est dépassée et coûteuse. Pour dynamiser la région, PA.RO.LH.E veut passer à l'étape supérieure et examiner deux grands projets : le Space Train et le Transpod. L'objectif est clair : pouvoir rejoindre Paris en 20 minutes.

Écoutez Fabrice Tourres, membre fondateur de PA.RO.LH.E :

Fabrice Tourres Impossible de lire le son.

Le projet Space Train. - Space Train

Space Train

Space Train est une startup française, filiale de Jacques Vaucanson, active dans le domaine de la recherche industrielle. L'idée est de relancer le projet de l'ingénieur Jean Bertin il y a 43 ans (son aérotrain). D'ailleurs sa ligne expérimentale non loin d'Orléans (Loiret) va servir pour tester le Spacetrain.

Le projet a été examiné par PA.RO.LH.E en juillet 2018.

Sébastien (debout à gauche) est venu présenter son projet Transpod au Havre. - Gilles Anthoine

Transpod

Transpod est un projet canadien. L'idée est de faire circuler un train dans un tube. Son concepteur, Sébastien Gendron, est venu, mercredi 12 septembre 2018, faire une présentation à des responsables économiques et politiques de la région du Havre. Le Transpod devrait être en phase de test près de Limoges (Haute-Vienne) d'ici quelques mois. Une commercialisation est espérée pour 2025.

Écoutez Sébastien Gendron, Transpod :

Sébastien Gendron Impossible de lire le son.

Des projets réalistes

Space Train et Transpod sont des projets de déplacement à grande vitesse réalistes. Des commercialisations sont déjà envisagées dans le monde. En France, il va falloir passer la barrière des démarches administratives. Côté coût, ces technologies ne seraient pas plus chères qu'une ligne TGV. PA.RO.LH.E envisage des financements assurés par des investisseurs privés plutôt que publics. L'association veut que la Normandie soit une terre d'expérimentation et d'innovation.