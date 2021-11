Caen. Villes où il fait bon vivre : comment se classent les Normands ?

Ils ont passé au crible 100 villes aux quatre coins de la France : les rédacteurs du très attendu classement des villes où il fait bon vivre, publié chaque année par le magazine L'Express, ont rendu leur verdict mercredi 12 septembre 2018.

Caen dans le top 10

Et parmi les meilleurs élèves de la classe, on retrouve Caen (Calvados). La ville décroche une jolie 9e place au palmarès ! Elle se situe donc à quelques places du trio de tête dont le podium est constitué, dans l'ordre, de Angers, Poitiers et Brest.

🔴#Caen-#Normandie dans TOP 🔟 des villes où il fait bon vivre (enquête sur 100 agglos de province, Caen gagne 6 places depuis le classement 2017). De quoi vraiment réussir le nouveau pari d'une nouvelle vie 😃. À retrouver dans le n°3506 (12 au 18/09/18) de @LEXPRESS pic.twitter.com/xcNszCUnTc — Caen la mer (@Caenlamer) 12 septembre 2018

Le verdict est en revanche plus sévère pour les autres normandes figurant au classement. Rouen et Le Havre (Seine-Maritime) sont respectivement 33e et 46e.

Pour départager les différentes villes, 12 critères ont été retenus comme, par exemple, la disponibilité des logements, la proximité avec la mer ou la montagne, l'accès aux soins ou encore la sécurité.