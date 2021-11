Rouen. Près de Rouen, premières vendanges pour l'association In Vigno Meritas

L'expérience est audacieuse… Et semble s'avérer concluante. L'association In Vigno Meritas à Bois-Guillaume (Seine-Maritime) s'est mis en tête de produire du vin "made in Normandie". Le week-end du samedi 8 et du dimanche 9 septembre 2018, les membres de l'association et les curieux étaient invités à parachever les premières vendanges significatives. La récolte est encore modeste mais en tout, une centaine de kilos de raisin a été ramassée entre la vigne de l'association, et les vignes de quelques particuliers qui s'essaient à cette culture dans leur jardin.

Une centaine de bouteilles de cartagène

L'heure est maintenant aux expérimentations. "Nous avons gardé quelques litres pour une expérience de micro-vinification, pour voir comment le vin peut évoluer", explique Philippe Rivals, le président de l'association. Avec le reste, le passionné entend produire une centaine de bouteilles de cartagène. "C'est un apéritif de vigneron dans le sud de la France. Du moût de raisin auquel on ajoute de l'alcool. C'est un apéritif très sucré, assez goûteux", commente-t-il. Normandie oblige, elle s'appellera la cartagène conquérante, hommage à Guillaume. La production sera réservée aux membres de l'association et quelques bouteilles devraient être vendues aux enchères au profit de la conférence Saint-Vincent-de-Paul qui vient en aide au plus démunis.

La production devrait augmenter au fil des années pour atteindre au moins 1000 bouteilles par an. L'occasion surtout d'être ensemble et de fédérer les "vignerons indépendants", les particuliers, autour d'une même passion.