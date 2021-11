Caudebec-en-Caux. Nouveau gymnase à Caudebec-en-Caux : les travaux dans les temps

Le gymnase de Caudebec-en-Caux à Rives-en-Seine (Seine-Maritime) datant du début des années 1970 était devenu trop vétuste. L'équipement ne répondait plus aux normes d'accessibilité, de sécurité et d'accueil. Il a donc été décidé de le détruire pour le reconstruire. La pose de la première pierre du nouveau gymnase a été posée le samedi 7 avril 2018.

Le gros œuvre est terminé. - Rives-en-Seine

Des travaux dans les temps

Au mardi 11 septembre 2018, la ville indique que l'ensemble du rez-de-chaussée est complètement clos et sécurisé. Les opérations peuvent désormais se concentrer sur le second œuvre (l'habillage intérieur). En extérieur, le système photovoltaïque est en cours d'installations et les premiers sièges des tribunes vont arriver prochainement. La fin du chantier est toujours annoncée pour le premier trimestre 2019.

Fin du chantier prévue pour le premier trimestre 2019. - Rives-en-Seine

Un équipement plus adapté

Le nouveau gymnase de Caudebec-en-Caux comprendra une salle de gymnase, un mur d'escalade, une salle de gymnastique, une salle de réunion, une salle d'arts martiaux, un terrain de football, des tribunes et des vestiaires. Le nouvel équipement va coûter 3,5 millions d'euros.