Cherbourg. Cherbourg : un infirmier en grève de la faim devant l'Assurance Maladie

"Soigne et tais-toi". Devant les locaux de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Cherbourg-en-Cotentin (Manche), le tee-shirt de Florent Régal fait part de sa colère. Mardi 11 septembre 2018 à 8 heures, l'infirmier libéral a entamé une grève de la faim "à durée indéterminée" pour protester contre l'organisme, qui lui réclame 6 500 euros.

Le conflit dure en fait depuis plusieurs mois, et porte sur la facturation de certains soins. En mars 2018, Florent Régal s'était enchaîné dans le bureau de la direction pendant quelques heures, car la CPAM lui réclamait plus de 15 000 euros d'indus. Il s'agit de soins réalisés par l'infirmier, déjà remboursés par la Sécurité Sociale, mais que l'administration réclame plus tard, considérant qu'ils ne devaient pas être remboursés. Un échange avec la CPAM avait finalement réduit la note à 6 500 euros, somme que conteste toujours Florent Régal.

La CPAM "ouverte au dialogue"

"J'ai découvert lundi 10 septembre 2018 que la caisse avait retenu cette somme sur les soins qu'elle devait me rembourser ce mois-ci, explique Florent Régal, je ne peux pas payer de remplaçant, je ne peux pas me verser de salaire !". Le refus de remboursement peut s'expliquer par un problème administratif lié à la nomenclature des soins sur les ordonnances, ou au dossier du patient. "Ce n'est peut-être pas à la caisse de payer… Mais ce n'est pas non plus à l'infirmier d'en pâtir !" estime Florent Régal.

Philippe Decaen, directeur de la CPAM, a proposé à l'infirmier de dialoguer. - Célia Caradec

Dans la matinée, il a été rejoint par des confrères, membres de l'association Unidel Cotentin qui regroupe plusieurs infirmiers libéraux. Frédéric Bastian, adjoint au maire, et Philippe Decaen, directeur de la CPAM de la Manche, se sont également déplacés. "Nous sommes toujours ouverts au dialogue" a commenté ce dernier. À la mi-journée, direction et représentants de l'infirmier allaient échanger, dans le calme, pour tenter d'apaiser la situation.