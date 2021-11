Rouen. Hockey : première victoire historique pour les Dragons de Rouen en CHL

S'ils étaient passés tout proche d'un exploit face aux Finlandais de Karpat, vendredi 7 septembre 2018 (défaite 4-2), les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) tiennent enfin leur première victoire de leur histoire en Champions hockey league (CHL). Ils se sont imposés sur l'Ile Lacroix, dimanche 9 septembre 2018, face aux Tchèques de Mountflield sur le score de 2-0.

Matija Pintaric efficace

Alors qu'aucun but ne sera marqué pendant le premier tiers, il faudra attendre la toute dernière minute de jeu dans le deuxième tiers pour voir les Jaunes et Noirs convertir enfin un powerplay qui faisait défaut depuis bien longtemps sur un magnifique jeu a trois entre Marc-André Thinel et Nicolas Deschamps bien conclu par la nouvelle recrue Michel Miklik 1-0.

Le compteur enfin débloqué, les joueurs de Fabrice Lhenry se sont fait peur en début de troisième tiers en infériorité mais justement sur un palet récupéré à quatre contre cinq, Nicolas Ritz a adressé un lancer surpuissant qui a fini sa course en pleine lucarne pour le 2-0 après presque quatre minutes de jeu 2-0. Les Rouennais ont tenu bon notamment grâce à un Matija Pintaric des grands soirs auteur de 35 arrêts dans la rencontre avec un blanchissage à la clé.

Double confrontation contre les Allemands

Les Dragons de Rouen restent donc dans la course pour une éventuelle qualification pour la suite de la compétition. Mais pour cela, il faudra remporter la double confrontation face aux Allemands de Nuremberg dans le temps réglementaire. Une tâche difficile mais impossible n'est pas Rouennais !

Fabrice Lhenry : "je suis très fier pour les joueurs et pour le club mais aussi pour le hockey français parce que dans cette compétition on représente la France. On voit qu'on progresse, on était frustré de ne pas avoir pris de points avant. C'est anecdotique mais ce soir on a fait plus d'erreurs que les autres matchs, heureusement que Pinta nous laisse dans le match. Des fois, trop bien jouer ne paye pas, on a tous appris de la Coupe du monde de foot et on est champion du monde donc il faut peut-être jouer comme ça aussi ! On est vraiment satisfait d'être encore en vie dans cette CHL."