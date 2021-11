Rouen. Football: défaite de Quevilly Rouen Métropole face à Chambly

Il n'y aura pas eu de passe de trois pour les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) qui ont été stoppé dans leur série par la victoire de Chambly 1-0 vendredi 7 septembre 2018 au stade Robert Diochon lors de la 6è journée de National 1.

Avec une défense centrale complétement inédite composée des deux dernières recrues Raphael Diarra et Guy n'Gosso (Lucas Toussaint et Richard Samnick blessés), un seul et unique but inscrit sur penalty dès la 16è minute par Etshimi et qui voit le club de l'Oise repartir avec les trois points de la victoire. Au niveau du classement, les joueurs de Manu Da Costa redescendent à la 10è place avant le prochain derby normand qui aura lieu à Avranches vendredi 14 septembre 2018.

