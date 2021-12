Rouen. Football: Quevilly Rouen Métropole ramène un point de Concarneau

Toujours aucune victoire pour les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) qui après la défaite de la semaine passée auront au moins ramené un point de leur match nul à Concarneau pour le compte de la 7è journée de National vendredi 13 septembre 2019.

Point positif, les joueurs de Manu Da Costa n'auront pas encaissé de but eux qui figurent parmi les plus mauvaises défenses du championnat et auront frôlé de peu la victoire lorsqu'Alexis Araujo tira sur le poteau peu après l'heure de jeu.

Résultat, les Normands restent à la dernière place du classement avant le derby normand de vendredi 20 septembre 2019 avec la réception d'Avranches.

