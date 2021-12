Rouen. Football : derby normand entre Quevilly et Avranches en National 1

Battus à domicile lors de la dernière journée face à Chambly (1-0), les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) tenteront de renouer avec la victoire dès cette 7e journée de National 1. Au Programme : un derby normand à Avranches (Manche), vendredi 14 septembre 2018.

Remonter au classement

Redescendus à la 10e place dans ce championnat, les Rouges et Jaunes vont devoir retrouver de l'allant pour partir de l'ancienne Basse-Normandie avec les trois points de la victoire. Mais ce derby paraît plus que indécis tant les deux équipes sont proches au classement en ce début de saison. En effet, les Avranchinais occupent la 8e place du classement avec seulement un point de plus.

Si les adversaires du jour ont du mal à marquer en ce début de saison (trois buts marqués), ils ont également la meilleure défense avec Tours (Indre-et-Loire) avec seulement deux buts encaissés. L'équation est donc simple pour les joueurs de Manu Da Costa, il faudra faire sauter le verrou pour QRM qui est actuellement la 4e meilleure attaque malgré sa position au classement.

• À lire aussi. [REPLAY] : Revivez l'émission Club Foot du lundi 10 septembre 2018