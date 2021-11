Caen. Bienvenue dans la team : un succès populaire pour le Stade Malherbe Caen

Les visages des enfants l'attestaient, la journée des supporters du Stade Malherbe Caen fut une réussite pour le club normand. Le mercredi 5 septembre 2018, les supporters du Stade Malherbe Caen étaient invités à s'amuser sur l'esplanade du Stade Michel d'Ornano à Caen (Calvados). Au programme : du bubble foot, du précifoot, des petits matchs et une présentation de l'effectif 2018/2019. Il était également possible de visiter le stade pour deux euros. Un véritable succès populaire. En effet, 2500 personnes avaient bravé le crachin normand pour venir vivre cette journée spéciale. De plus, de nombreux clubs de football du coin étaient présents.

Il était possible de s'essayer au foot en béquilles avec le capitaine de l'équipe de France - Julien Hervieu

Du Bubble Foot était également au programme - Julien Hervieu

De nombreux jeunes joueurs de la région étaient présents - Julien Hervieu

Des visites du stade d'Ornano étaient au programme - Julien Hervieu

Une file d'attente pour le foot radar s'est vite mise en place - Julien Hervieu

Gros succès pour la journée des supporters du @SMCaen ! pic.twitter.com/dWYhqqsOAa — Tendance Ouest (@tendanceouest) 5 septembre 2018

La boutique du Stade Malherbe fait le plein #BienvenueDansLaTeam pic.twitter.com/Oas9VFIoFx — Tendance Ouest (@tendanceouest) 5 septembre 2018

La présentation de l'effectif 2018/2019

La présentation du nouvel effectif du Stade Malherbe Caen s'est déroulée à partir de 18 heures. Le staff puis les joueurs ont été présentés aux supporters. La clameur était toute particulière pour la présentation de Claudio Beauvue, star du recrutement du club normand.

Je suis le roiiiii du monde - Julien Hervieu

Claudio Beauvue a été très acclamé - Julien Hervieu

Le genre de célébration quand on marque par hasard - Julien Hervieu

Medhi Hociana de la @MaladrerieOs, coordinateur général des jeunes, est également présent pour cette journée spéciale pic.twitter.com/kDDRHJAbak — Tendance Ouest (@tendanceouest) 5 septembre 2018

La visite du stade

Les lecteurs et auditeurs de Tendance Ouest ont pu suivre la visite du stade d'Ornano sur les réseaux sociaux et sur le live qui avait mis en place comme s'ils étaient présents. Vous pouvez visionner ces vidéos que les internautes de Tendance Ouest ont pu découvrir en direct :

Des joueurs qui ont été touchés par cet engouement, comme le latéral gauche Manu Imorou :

Fabrice Clément, membre du directoire, est ravi de cette journée :