Caen. À Caen, les séniors ont désormais leur application mobile

Envie de trouver des partenaires pour un match de tennis ? Besoin d'aide pour promener votre animal de compagnie ? Ou simplement envie d'échanger des bons plans ? La start-up calvadosienne Urban Senior lance, en partenariat avec la ville de Caen (Calvados), le lundi 17 septembre 2018, une application à destination uniquement des séniors.

Rechercher un service ou proposer du temps

"Senior Senior" a pour but de mettre Caennais et Caennaises de plus de 55 ans en relation à travers six thématiques : partager un loisir, faire ses courses, se déplacer, le sport, les animaux et le numérique. "On peut rechercher un service ou proposer de son temps, explique Julien Champain, cofondateur de l'application. Si une personne souhaite faire du foot et a besoin de joueurs par exemple, elle lance une demande et attend de voir si elle reçoit une réponse".

Exit le lien entre vieillesse et handicap, cette application se veut moderne et dynamique. "C'est un premier pas numérique vers les autres. Les séniors ont toujours envie de rencontrer de nouvelles personnes notamment quand on se retrouve à la retraite".