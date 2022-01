Caen. Caen : son carnet de santé dans son smartphone c'est bientôt possible ?

Qui n'a jamais perdu une ordonnance ou oublié de prendre ses médicaments ? Tout cela sera peut-être bientôt terminé grâce à l'application mobile Health in time développée par deux ingénieurs caennais au sein de l'Orange Labs de Caen (Calvados).

Un rappel de la prise des médicaments

"L'idée est d'améliorer le suivi du patient par son professionnel de santé, explique Pascal Peschet, l'un des deux développeurs. Le patient n'a qu'à poser son smartphone sur un lecteur NFC (sans contact) et le médecin pourra y déposer l'ordonnance, les prescriptions et suivre la forme du patient si celui-ci utilise des objets connectés par exemple". Ainsi, un rappel de la prise des médicaments à heure fixe par message sur son portable pourra être possible.

Les ordonnances des médecins seront disponibles tout le temps sur l'application. - Margaux Rousset

L'application est toute nouvelle, elle a été publiée en août dernier et n'est pas encore commercialisée. "Elle est appelée à être testée lors d'expérimentation dans l'agglomération". L'application sera présentée pour la première fois lors de la fête de la science le samedi 13 et le dimanche 14 octobre 2018 de 13h30 à 18 heures.

