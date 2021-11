Le-Havre. Des bus à la demande pour la Zone industrielle du Havre

L'enjeu est important : la Zone industrialo-portuaire (ZIP) du Havre (Seine-Maritime) regroupe environ 200 entreprises et des milliers de salariés. L'agglomération du Haver a voulu améliorer la desserte de sa ZIP. Jusqu'à présent seules cinq à six entreprises étaient desservies. Depuis le lundi 3 septembre 2018, les lignes 5A, 5B, 8A et 8B sont renforcées. Le dispositif s'appelle FlexiLIA.

Unique en France

Le dispositif est innovant. Les lignes régulières deviennent en même temps des lignes à la demande. C'est unique en France. Les bus respectent tous les arrêts de la ligne et en plus peuvent dévier pour amener un salarié jusqu'au pied de son entreprise. Il faut pour autant réserver (sans surcoût) afin qu'un logiciel puisse définir un tracé cohérent. Il s'agissait d'une vraie demande des industriels.

Écoutez Jean-Marie Dubos, directeur de Safran Nacelles (2000 personnels sur le site de Gonfreville-l'Orcher) :

Réservation en ligne

Les lignes 5A, 5B, 8A et 8B fonctionnent de 6h30 à 10 heures et de 15 heures à 19h30. La réservation (en dehors des arrêts réguliers) est possible sur le site internet de LIA ou son application mobile.