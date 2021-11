Rouen. Baseball : nouvelle occasion manquée pour les Huskies de Rouen

Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas pour les Huskies de Rouen (Seine-Maritime). Si la conservation du titre de champion de France est encore tout à fait possible, la phase régulière risque de se terminer bien loin de la première place et de la quasi-invincibilité de l'année dernière. Le dimanche 2 septembre 2018, face aux Templiers de Sénart, la meute a pourtant gagné le premier match 8 à 2. Mais elle a peiné dans le second pour finalement s'incliner 9 à 6.

Passage obligé par les quarts de finale

En partageant les points avec Sénart, les Rouennais sont donc quatrième du classement avec un bilan de 13 victoires pour neuf défaites. Une position qui ne devrait plus évoluer, car les autres équipes n'ont plus de match à jouer dans cette phase régulière. Les Rouennais, eux, doivent encore jouer un match en retard contre Paris, le dernier du classement, le dimanche 9 septembre 2018. Mais ils ont déjà l'assurance de devoir passer par les quarts de finale de play-offs pour tenter de conserver leur couronne.