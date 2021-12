Rouen. Baseball : les Huskies de Rouen retrouvent les finales !

Ce n'était pas gagné, au vu d'une saison régulière décousue et maillée de plus de défaites qu'à l'accoutumée. Mais le résultat est une nouvelle fois le même : les Huskies de Rouen (Seine-Maritime) vont disputer une nouvelle fois les finales du championnat de France de baseball. Une qualification qu'ils ont validée le samedi 29 septembre 2018 en battant une nouvelle fois leurs rivaux de Sénart.

Une finale inédite

Avec deux victoires sur les deux premiers matchs (11-0 et 10-0), les Huskies n'avaient plus qu'une victoire à remporter pour accéder à la finale du championnat. Dans ce match déjà décisif, il a fallu attendre la 3e manche pour que les Rouennais ouvrent enfin le score. Mais cette fois, les Templiers se sont rebellés. À égalité dans la dernière manche, la meute a finalement réussi à scorer pour disputer une finale inédite contre les Cougars de Montigny, tombeurs de Montpellier dans leur demi-finale.

"On a laissé des opportunités de creuser l'écart, il y a eu des faits de jeu qui se sont retournés contre nous, donc le match a été rendu plus difficile, mais il a donné encore plus de satisfaction à la fin. On a montré nos qualités mentales", notait Francois Colombier, le second coach des Rouennais. La finale se jouera en cinq matches et commencera à Rouen. Premier match le samedi 6 octobre 2018 à 15 heures avant le deuxième, dimanche 7 octobre 2018 à 14 heures. Les matches 3, 4 (si nécessaire) et 5 (si nécessaire) se joueront le week-end suivant à Montigny.