Ligue des champions: tirage compliqué pour les clubs français Paris SG, Lyon et Monaco

Liverpool, le Napoli et l'Etoile Rouge Belgrade pour le Paris SG; l'Atletico Madrid, le Borussia Dortmund et Bruges pour Monaco; Manchester City, Shakhtar Donetsk et Hoffenheim pour Lyon: le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions n'a pas gâté les trois clubs français.