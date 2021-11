Grand-Camp. Près de Lillebonne, des agriculteurs se mobilisent pour expliquer leur métier

"Une passion". C'est en ces termes que Sylviane Lefez décrit son métier, agricultrice. Avec son mari, Olivier Lefez, elle possède une exploitation à Grand Camp, près de Lillebonne (Seine-Maritime), où elle élève des vaches et produit des céréales.

Leur exploitation sera ouverte à tout le monde, mercredi 29 août 2018 car le couple participe au Agri Demain Tour, la tournée des régions de Agri Demain. Ce mouvement a été lancé en 2016 et rassemble les principales organisations professionnelles du secteur. Il vise à donner la parole aux agriculteurs.

"Montrer comment on travaille au quotidien"

L'objectif de la tournée est de faire découvrir l'agriculture au grand public. Un secteur mal connu estime Sylviane Lefez selon qui "les médias parlent beaucoup d'agriculture, pas forcément de manière très positive et exacte donc on s'est dit : Qui mieux que les agriculteurs pour parler d'agriculture ?"

Elle va alors ouvrir son exploitation pour "montrer comment on travaille au quotidien".

On n'est pas forcément des gens qui maltraitent nos animaux, qui polluent, qui mettent des produits à tort et à travers, etc."

D'après l'agricultrice, l'image de son métier est faussée : "On n'est pas forcément des gens qui maltraitent nos animaux, qui polluent, qui mettent des produits à tort et à travers, etc."

Cette image est difficile à accepter pour cette agricultrice qui travaille "sept jours sur sept et 365 jours par an pour la traite, le soin aux animaux, les semis, les cultures, les récoltes, etc."

Alors pour elle, ces portes ouvertes vont être l'occasion de discuter avec les visiteurs. "Parfois, on dérange parce qu'on est sur la route avec nos tracteurs mais j'aimerais leur expliquer qu'on est en train de travailler, raconte-t-elle. On travaille tard le soir parce qu'on fait les récoltes et qu'on travaille en fonction de la météo mais on aimerait bien aussi être à la maison, tranquilles."

Présenter les différents métiers

Lors de cette journée, les producteurs de lait ont prévu une visite de l'exploitation, expliquer ce qu'ils font au quotidien, échanger, etc. Un food truck sera également présent et des chefs proposeront des plats avec les produits de la région.

Il y aura enfin un stand pour parler de l'emploi en agriculture car de nombreux emplois ne trouvent pas preneurs, "par exemple, on ne trouve pas de gens pour nous remplacer, des vachers quand on a besoin de se libérer. Il y a plein de collègues viticulteurs qui n'arrivent pas à trouver de vendangeurs."

Des emplois qui ne sont pas pourvus "car ils ne sont pas forcément connus".

Mercredi 29 août 2018, de 18 h 30 à 20 heures, Gaec Lefez au 160 rue Goubermoulins à Grand Camp.