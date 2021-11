Caen. Basket : le CBC présente son équipe

Le Caen Basket Calvados a repris l'entraînement la semaine dernière et a présenté lundi 27 août son effectif pour la saison 2018-2019. Avec seulement quatre joueurs déjà présents la saison dernière ainsi qu'un nouveau coach, le club fait peau neuve ! Antoine Michon, le nouveau coach est satisfait de l'effectif : "On a un énorme challenge collectif, on veut essayer de jouer le plus haut possible. Je serais très déçu de ne pas jouer les play-off. Même si c'est notre deuxième année en Pro B, on a un effectif pour rivaliser avec beaucoup d'équipes".

Le capitanat pas encore tranché

L'effectif comportera dix joueurs professionnels, les autres places dans le groupe étant allouées aux meilleurs jeunes de la formation. Reste encore à désigner le capitaine une fois BJ Monteiro revenu des États-Unis où il est encore bloqué pour un problème administratif. Lui comme Bryson Pope, capitaine la saison passée ou encore Aurélien Salmon, joueur d'expérience très proche du nouveau coach sont des candidats. Autre point majeur, le staff médical a été changé, alors que les blessures ont été un handicap majeur pour le CBC l'année passée.

L'effectif poste par poste

1 : Jerrold Brooks et Gaétan Clerc

2 : Paul-Lou Duwiquet et Mel Esso-Essis

3 : BJ Monteiro et Bryson Pope

4 : Aurélien Salmon et David Ramseyer

5 : Brad Waldow et David Ramseyer